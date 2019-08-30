В Москве-реке нашли тело бизнесмена Щепетьева

В Москве-реке на севере столицы обнаружили труп президента компании Global Safe Group Дениса Щепетьева.

Следственный комитет начал проверку случившегося, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Тело Щепетьева было найдено утром в пятницу в Москве-реке. Он был одет в деловой костюм, при нем был пропуск на работу в Global Safe Group и другие документы, удостоверяющие личность», — рассказал собеседник агентства.

Согласно данным открытых источников, Global Safe Group занимается установкой систем защиты для компаний и личных домовладений граждан, в том числе видеокамер слежения.

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