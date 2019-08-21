Стала известна причина смерти актрисы из «Моей прекрасной няни»
Смерть народной артистки России Александры Назаровой наступила из-за проблем с легкими. Какой именно диагноз ей поставили врачи, не уточняется.
Об этом сообщили в Театре имени Ермоловой. Заместитель художественного руководителя Галина Боголюбова рассказала, что Назарова лечилась в больнице и однажды впадала в кому, пишет Lenta.ru.
Напомним, актриса умерла 20 августа в возрасте 79 лет. Она снялась в более чем 80 фильмах и сериалах, озвучила сотни мультипликационных персонажей.
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