Умерла актриса Александра Назарова
Умерла народная артистка России Александра Назарова. Ей было 80 лет. Об этом сообщил Московский драматический театр им. Ермоловой на своей страницe Facebook. Место и время прощания с актрисой в театре пока не сообщили.
По словам коллег актрисы, ее смерть явилась невосполнимой утратой для всего российского искусства.
Назарова родилась в Ленинграде, в предвоенном 1940 году. Ее родители тоже были актерами. До переезда в Москву она окончила Ленинградский театральный институт, пишут РБК.
Первую роль в кино артистка получила в 1961 году, также долгое время снималась в «Ералаше». Участвовала в фильмах и сериалах: «Экипаж», «Бригада», «Глухарь», «Мамы».
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