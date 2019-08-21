Умерла актриса Александра Назарова

Умерла актриса Александра Назарова

Pixabay

Умерла народная артистка России Александра Назарова. Ей было 80 лет. Об этом сообщил Московский драматический театр им. Ермоловой на своей страницe Facebook. Место и время прощания с актрисой в театре пока не сообщили.

По словам коллег актрисы, ее смерть явилась невосполнимой утратой для всего российского искусства.

Назарова родилась в Ленинграде, в предвоенном 1940 году. Ее родители тоже были актерами. До переезда в Москву она окончила Ленинградский театральный институт, пишут РБК.

Первую роль в кино артистка получила в 1961 году, также долгое время снималась в «Ералаше». Участвовала в фильмах и сериалах: «Экипаж», «Бригада», «Глухарь», «Мамы».

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Места: Россия
События: культура
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