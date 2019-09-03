Южная Осетия защитится от нападок Грузии на границах

Южная Осетия усилит безопасность на границе с Грузией, чтобы защитить граждан от грузинских провокаций. Цхинвал также привлечет ООН и ОБСЕ для обсуждения нападений соседей.



По словам президента закавказской страны Анатолия Бибилова, ситуация на границе вызывает серьёзную озабоченность. Кризис может перерасти в полноценный конфликт.



Лидер республики уверен, что власти Грузии с помощью провокаций хотят «отвлечь население от напряжённости внутри страны», пишут «Известия».



1 сентября Грузия сбила южноосетинский беспилотный летательный аппарат (съёмочный квадрокоптер), патрулировавший границу с соседней страной.



Южная Осетия провозгласила независимость в августе 2008 года после вооруженного нападения Грузии. В результате пятидневной войны грузинские войска были вытеснены из республики.



Ранее стало известно о том что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушёл в отставку. Он заявил, что выполнил свою миссию, и Грузии нужные новые лица в политике. Ожидается, что правительство может возглавить нынешний глава МВД Георгий Гахария.