Южная Осетия защитится от нападок Грузии на границах

Южная Осетия защитится от нападок Грузии на границах

abon-news.ru

Южная Осетия усилит безопасность на границе с Грузией, чтобы защитить граждан от грузинских провокаций. Цхинвал также привлечет ООН и ОБСЕ для обсуждения нападений соседей.

По словам президента закавказской страны Анатолия Бибилова, ситуация на границе вызывает серьёзную озабоченность. Кризис может перерасти в полноценный конфликт.

Лидер республики уверен, что власти Грузии с помощью провокаций хотят «отвлечь население от напряжённости внутри страны», пишут «Известия».

1 сентября Грузия сбила южноосетинский беспилотный летательный аппарат (съёмочный квадрокоптер), патрулировавший границу с соседней страной.

Южная Осетия провозгласила независимость в августе 2008 года после вооруженного нападения Грузии. В результате пятидневной войны грузинские войска были вытеснены из республики.

Ранее стало известно о том что премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе ушёл в отставку. Он заявил, что выполнил свою миссию, и Грузии нужные новые лица в политике. Ожидается, что правительство может возглавить нынешний глава МВД Георгий Гахария.

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