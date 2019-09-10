Южная Осетия временно перекрыла границу грузинам

Югоосетинско-грузинская граница теперь временно закрыта. Это связано напряженной ситуацией в районе села Уиста в Южной Осетии, неподалеку от которого ранее был выставлен грузинский полицейский блокпост.

Открыть границу югоосетинская сторона планирует после того как обстановка нормализуется.

Ранее Южная Осетия заявила о незаконном строительстве Грузией блокпоста на югоосетинской территории возле приграничного села Уиста и потребовала от грузинской стороны убрать его. Тбилиси ответил отказом, пишет Лента.ру.

После этого Цхинвал выставил у села собственные блокпосты и усилил присутствие в приграничном районе.

Ранее сообщалось, что Южная Осетия усилит безопасность на границе с Грузией, чтобы защитить граждан от грузинских провокаций. Цхинвал также привлечет ООН и ОБСЕ для обсуждения нападений соседей.

По словам президента закавказской страны Анатолия Бибилова, ситуация на границе вызывает серьёзную озабоченность. Кризис может перерасти в полноценный конфликт.