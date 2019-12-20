На юго-востоке Москвы неизвестный расстрелял прохожего

Неизвестный устроил стрельбу на юго-востоке Москвы. Мужчина получил три огнестрельных ранения.

Инцидент произошел на улице Братиславская около фитнес-клуба днем 19 декабря. Неизвестный подошел к спортклубу в Марьино, возле которого стоят двое, и начал стрелять по ним из пистолета. Один человек был ранен и смог забежать в помещение. Второй скрылся среди машин. Сам стрелок убежал.

Пострадавший 29-летний мужчина госпитализирован «с проникающим огнестрельным ранением правой ягодичной области, огнестрельными ранениями правого коленного сустава и левого бедра» был госпитализирован.

Обстоятельства инцидента ещё предстоит установить, возбуждено уголовное дело, пишет «РИА Новости».

Ранее в Федеральной службе безопасности сообщили детали стрельбы, которая произошла у здания спецслужбы. Они квалифицируют происшествие на Лубянке как теракт. «Трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ и в помещении открыли стрельбу. В перестрелке с охраной приемной двое нападавших были убиты. А один из нападавших выбежал на улицу, где продолжил стрелять. В результате был убит сотрудник ГИБДД, дежуривший напротив здания приемной».

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