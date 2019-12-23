YouTube готовят к вечной блокировке из-за пиратского контента

YouTube и «Яндекс.Видео» грозит блокировка в России, если с сайтов не будут удалены пиратские аудиоверсии книг. Первая жалоба от издательства поступила в суд, после второй сервисы могут заблокировать навсегда.

Издательство «Эксмо» обратилось в Мосгорсуд с требованием удалить нелегальные аудиоверсии книги Лю Цысиня «Задача трех тел». Иск был удовлетворен в начале месяца, но до сих пор аудиокниги находятся в свободном доступе.

По закону, после первой жалобы сайты блокируют до удаления материалов. После второго нарушения ресурс блокируется навсегда.

Гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко, представляющий интересы 15 издательств, заявил, что готов обращаться в суд и по другим книгам и идти до конца, чтобы сервисы были заблокированы, пишут «Ведомости».

Ранее суд вынес приговор владельцу российских пиратских онлайн-кинотеатров.

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