В РФ вынесен первый приговор за пиратское кино в интернете

В Московской области вынесли приговор владельцу пиратских онлайн-кинотеатров Станиславу Сайгину. Он обвинялся в нарушении авторских прав и приговорен к двум годам условно.

Дело Сайгина рассматривал Красногорский городской суд Московской области. Решение вынесено 19 декабря. Сайгина обвиняли по уголовной статье «Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение и перевозка контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, совершенные в особо крупном размере».

Он владел группой онлайн-кинотеатров и их «зеркалами»: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv. На каждом сайте было более 10 тыс. фильмов, пишет ТАСС.

Приговор вынесен впервые в истории судебной практики России. Как рассказали в компании Group-IB, участвующей в процессе, на пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают в кинотеатрах, вторые переводят, третьи озвучивают, другие выкладывают фильмы сеть.

Ранее сообщалось, что кинотеатры «Синема Парк» и «Формула кино» к 2021 году объединят под брендом Okko.

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