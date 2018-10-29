«Синема Парк» и «Формулу кино» объединят под брендом Okko

Rambler Group объявила о решении объединить под единым брендом «Синема Парк», «Формулу кино» и онлайн-кинотетары Okko. На их базе к 2021 году построят крупнейшую в России экосистему медиа и развлечений.

Единый бренд Okko, кроме кинотеатров, будет включать digital-медиахолдинг Rambler&Co, в который входят «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», «Чемпионат» и другие медиаплощадки. Ребрендинг начнется в 2018 году, а завершится в четвертом квартале 2019 года.

Он затронет сайты, онлайн-приложения, интерьеры и наружное оформление кинотеатров, сообщает Агентство экономической информации «Прайм». Внедрение будет поэтапным: первый этап продлится до конца первого квартала 2019 года. На втором этапе бренды «Синема Парк» и «Формула кино» прекратят существование.