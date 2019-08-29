Яшину в пятый раз подряд назначили административный срок

Главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина арестовали на 10 суток в пятый раз подряд.

На этот раз причиной административного ареста стала запись в Twitter, которую Яшин сделал 29 июля, перед первым арестом. Тверской районный суд Москвы признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста 3 августа, сообщают «Ведомости».

Накануне после выхода из спецприемника политика посадили в автозак, пока он не уехал.

Илья Яшин пытался зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму, однако столичный избирком (МГИК) забраковал больше 10% (допустимый порог) сданных им подписей. При этом эксперты МГИКа обнаружили в подписных листах в том числе автографы умерших москвичей, на что указал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

29 июля Яшина арестовали на 10 суток за митинг 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 30 июля ему дали еще 10 суток уже за организацию акции 14 июля. Сроки не суммировались.

18 августа политика задержали на выходе из спецприемника и вменили ему часть 2 статьи 20.2 КоАП за призывы к протестам на Трубной площади 18 июля. 30 августа суд арестовал его еще на 10 суток.

Помимо Ильи Яшина отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму получили ещё 56 самовыдвиженцев. Выборы в столичный городской парламент пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.