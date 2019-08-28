Яшина повторно задержали на выходе из спецприёмника
Главу Красносельского муниципального округа Москвы Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал четвертый за месяц административный арест.
По данным «МБХ медиа», политика посадили в автозак, пока он не уехал.
Илья Яшин пытался зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму, однако столичный избирком (МГИК) забраковал больше 10% (допустимый порог) сданных им подписей. При этом эксперты МГИКа обнаружили в подписных листах в том числе автографы умерших москвичей, на что указал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
29 июля Яшина арестовали на 10 суток за митинг 27 июля против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. 30 июля ему дали еще 10 суток уже за организацию акции 14 июля. Сроки не суммировались.
18 августа политика задержали на выходе из спецприемника и вменили ему часть 2 статьи 20.2 КоАП за призывы к протестам на Трубной площади 18 июля. 30 августа суд арестовал его еще на 10 суток.
Помимо Ильи Яшина отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму получили ещё 56 самовыдвиженцев. Выборы в столичный городской парламент пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.
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