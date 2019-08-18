Яшина снова арестовали на выходе из спецприёмника

Глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин был задержан на выходе из спецприёмника, в котором отбывал административный арест. Об этом сам Яшин сообщил у себя в Фейсбуке.

Сам задержанный предположил, что суд ему назначит очередной, уже четвёртый подряд арест. Перед этим полиция дважды задерживала муниципального депутата сразу же при выходе на свободу, и суд назначал ему наказание по статье 20.2 КоАП за призывы к сторонникам выходить на несанкционированные акции в Москве.

Илья Яшин пытался зарегистрироваться кандидатом на выборы в Мосгордуму, однако столичный избирком (МГИК) забраковал больше 10% (допустимый порог) сданных им подписей. При этом эксперты МГИКа обнаружили в подписных листах в том числе автографы умерших москвичей, на что указал глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Помимо Яшина отказ в регистрации получили ещё 56 самовыдвиженцев.

Выборы в столичный городской парламент пройдут 8 сентября, в Единый день голосования.