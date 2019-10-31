В Ярославле студентку все-таки отчислили за ЛГБТ-активизм

Студентка Ярославского государственного педагогического университета Алан Ерох сообщила, что ее отчислили из вуза за ЛШБТ-активизм.

«Я не видела приказа, но мне сказали, что его отправили по адресу прописки. Я ничего не подписывала, но в деканате говорят, что приказ подписан и отправлен», — рассказала девушка «Таким делам».

По ее словам, поводом для отчисления стала якобы неуспеваемость студентки. Ей не хватило 6% до прохождения необходимого минимума на зачете.

Однако по данным «7х7», 29 октября девушка узнала результаты пересдачи теста по английскому языку, в котором экзаменаторы насчитали меньше половины правильных ответов.

Ерох настаивает, что она ответила верно на большую половину вопросов, несмотря на то, что ее тест был сложнее, чем у однокурсников. Девушка подала апелляцию на результаты.

31 октября она сообщила, что результатов апелляции до сих пор нет, но ее уже успели отчислилить.

Ранее педагог, которая должна принимать это зачет заявляла Ерох, что это не имеет смысла, так как из администрации губернатора области поступила просьба отчислить ее под предлогом неуспеваемости.

В ответ на это в отделе по связям с общественностью ЯГПУ сообщили, что у студентки есть академическая задолженность по итогам летней сессии, а о ее активизме руководство вуза ничего не знает.

Летом 2019 года Алан Ерох провела пикет против административного преследования ЛГБТ-активистов у здания МВД.