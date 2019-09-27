В Ярославле студентку грозят отчислить за поддержку ЛГБТ-людей

Преподаватели Ярославского государственного педагогического университета грозят студентке Алан Ерох отчислением из вуза из-за ее участия в ЛГБТ-акциях.

В разговоре с учащейся лектор напрямую заявила девушке, что ей «не дадут учиться».

«Вы понимаете, что вам не дадут учиться? Как вы собираетесь дальше жить? Вы претендент на отчисление, и играть в кошки-мышки с вами не имеет смысла. Ситуация тяжелая, но я вам сказала все честно», — приводит слова педагога «МБХ медиа».

Как поясняет студентка, у нее был долг по одному из предметов, однако она пересдала его несколько дней назад. Девушка убеждена, что ее тест был значительно сложнее, чем тесты ее одногруппников.

«Так что официально я не сдам зачет — либо сейчас этот, либо другой — в зимнюю сессию», — считает Ерох.

При этом, часть преподавателей находится на ее стороне, однако открыто об этом никто не говорит, говорит студентка.

Представитель ЯГПУ , в свою очередь, аявил, что у Ерох есть академическая задолженность по итогам летней сессии, а о ее общественной деятельности руководство вуза ничего не знает.

Летом 2019 года Алан Ерох провела пикет против административного преследования ЛГБТ-активистов у здания МВД.

Ранее в Мурманске сотрудники ФСБ нагрянули к экоактивистке после эмоциональной речи Греты Тунберг.