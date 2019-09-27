ФСБ пришла к экоактивистке в Мурманске после речи Греты Тунберг

В Мурманске сотрудники Федеральной службы безопасности пришли к экоактивистке Марии Богдановой на работу и начали расспрашивать ее о предстоящей согласованной акции Fridays For Future.

Пикет был согласован на 27 сентября. Однако позднее Мария узнала, что не сможет участвовать в акции из-за постановки в театре кукол, где она работает.

Как сообщает активистка в своем Facebook, накануне ей неоднократно звонили с неизвестного номера, но она не успевала ответить. Когда девушка вышла с репетиции, ее встретили двое сотрудников ФСБ.

Силовики расспрашивали, в какой Мария состоит организации, есть ли там штаб-квартира и кто там главный. Также сотрудники ФСБ пытались выведать у девушки контакты людей, которые собираются принять участие в акции.

В итоге силовики заявили, что активистке нужно «думать головой», прочитали ей документ о борьбе с экстремистской деятельностью и ушли.

Международное экодвижение Fridays For Future появилось благодаря шведской школьнице Грете Тунберг. 16-летняя активистка каждую неделю выходила на пикет перед шведским парламентом с требованием к властям начать действия по предотвращению глобального потепления.

Несколькими днями ранее Грета жестко раскритиковала за бездействие глав государств на саммите ООН. По ее словам, из-за климатических угроз мир стоит на пороге вымирания, а любые высказывания политиков – это «сказки об экономическом росте».