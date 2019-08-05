Япония запротестовала из-за российских стрельб на Курилах

Токио предъявил Москве протест из-за учебных стрельб на острове Кунашир. Маневры состоятся с 5 по 10 августа.

Официальный протест был направлен генеральным секретарем кабинета министров Ёсихидэ Суга. По его мнению, «наращивание российского военного присутствия на северных территориях неприемлемо» и не соответствует позиции японской стороны, пишет РИА Новости.

Ранее в МИДе России в ответ на озабоченность Японии из-за военной активности России на Южных Курилах заявляли, что российские солдаты действуют на своей территории.

Напомним, Япония много лет претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Они стали камнем преткновения для заключения мирного договора между Россией и Японией. Москва настаивает, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит обсуждению.