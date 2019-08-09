Япония изобразила Курилы как свои на карте Олимпиады-2020

Токио спровоцировало очередной скандал и напомнило Москве о территориальных претензиях. Четыре российских острова на Курилах изобразили как часть Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года.

На интерактивной карте с маршрутом олимпийского огня есть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, пишет РБК. Там должны пройти праздничные мероприятия в честь Игр.

Напомним, Япония считает Южные Курилы своими территориями. Спор относительно принадлежности островов мешает подписанию мирного договора между странами. Москва настаивает, что острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними не подлежит обсуждению.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года. С 25 августа по 6 сентября там состоится Паралимпиада.