Медведев спустя 4 года посетил Курилы и тут же навлек гнев Японии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп на Курилах. На его визит быстро отреагировала Япония – она недовольна, что приезд главы российского правительства идет вразрез с позицией страны по вопросу северных территорий.

В планах Медведева - осмотреть на Курилах строительные площадки школ и двух жилых домов, посетить рыбоперерабатывающий завод и водно-оздоровительный комплекс термальных вод.

Япония выразила сожаление в связи с поездкой Медведева. Японская сторона считает ее непримелемой, поскольку она вредит отношениям двух стран, передает ТАСС.

«Подобная поездка… ранит сердца японских граждан и заслуживает крайнего сожаления», - говорится в сообщении МИД Японии.

Последний раз Медведев был на острове летом 2015 года. Тогда он посетил местный аэропорт, рыбоперерабатывающий завод и провел встречу с участниками молодежного образовательного форума «Итуруп».