Япония хочет заключить с Россией мирный договор

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен «упорно и последовательно» продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным для заключения мирного договора. Сегодня они провели переговоры на полях ВЭФ.



По словам японского лидера, уже сейчас обе страны ведут ряд проектов по совместной хозяйственной деятельности на островах Южно-курильской гряде.

Так, осенью на четырех островах побывают японские специалисты. Кроме того, японские туристы впервые посетят острова в рамках пилотного тура, пишут «Известия».

По итогам Второй мировой войны Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды отошли СССР, однако Япония отказывается это признавать. Из-за такой позиции Москва и Токио до сих пор не подписали мирный договор.

В 2018 году президент России Владимир Путин и японский премьер Синдзо Абэ договорились начать переговорный процесс о подписании мирного соглашения на основе Совместной декларации 1956 года, согласно которой Москва может рассмотреть возможность передачи двух островов.

Ранее Токио спровоцировало очередной скандал и напомнило Москве о территориальных претензиях. Четыре российских острова на Курилах изобразили как часть Японии на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года.