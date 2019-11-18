«Яндекс» решился на перемены из-за закона об иностранном участии

Компания «Яндекс» изменит структуру управления, создав Фонд общественных интересов, которому передадут часть управленческих функций. Она согласована с администрацией президента и первыми лицами страны, которые до этого были недовольны, что большей частью капитала владеют иностранцы.

Фонду отойдет «золотая акция» «Сбербанка»: ее владелец сможет блокировать консолидацию 25% акций в одних руках. Фонду разрешат отстранять гендиректора российского «Яндекса». Число членов фонда вырастет с 10 до 12.

Сооснователь компании Аркадий Волож считает новое решение оптимальным для всех.

«Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах «Яндекса» и защитит интересы страны», - говорится в его письме сотрудникам.

Как пишут «Ведомости», новая система управления разрабатывалась с Кремлем. В обсуждении участвовал представитель администрации президента. В компании рассчитывают, что с введением другой системы управления резко снизится давление со стороны государства.

Ранее чиновники и депутаты Госдумы заявляли, что недопустимо, когда «Яндексом» владеют иностранцы и они же влияют на компанию. В нижнюю палату парламента летом внесли законопроект, по которому иностранцам запрещено владеть и управлять более 20% информационных ресурсов в России. В конце октября в компании прокомментировали предложенные поправки.

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