«Яндекс» будет снимать сериалы по сценариям BBC

«Яндекс» будет снимать сериалы по сценариям BBC

фото: Pikabu.ru

«Яндекс» выкупил у британской BBC эксклюзивные права на показ сериалов телестудии. Также российская компания будет сама производить сериалы по сценариям BBC Studios.

Онлайн-кинотеатр «Яндекса» КиноПоиск HD получит права на эксклюзивный показ более 100 часов премьерного художественного контента BBC Studios ежегодно, начиная с 2020 года.

Британские сериалы пользуются популярностью у российской аудитории. Например, «Шерлок» от BBC Studios посмотрело большое количество зрителей.

Сейчас стороны договорились об эксклюзивном показе нового сезона сериала «Доктор Кто» на платформе «Яндекса». Он будет доступен в онлайн-кинотеатре 2 января, на следующий день после премьеры на BBC, пишут «Ведомости».

Ранее сообщалось, что компания «Яндекс» разработала камеры, которые способны отслеживать движения водителя за рулем автомобиля.

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