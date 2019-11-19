Новая камера «Яндекса» отслеживает поведение водителя за рулем

Новая камера «Яндекса» отслеживает поведение водителя за рулем

Фото: oblgazeta.ru

Российская компания «Яндекс» разработала камеры, которые способны отслеживать движения водителя за рулем автомобиля.

Как сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих, новинка в отличие от распространенных образцов, которые отслеживают и предотвращают засыпание, реагируя на моргание водителя и на зевки, "фиксирует отвлечение водителя".

Министр отметил, что камера от «Яндекса» была бы полезна в такси или пассажирских автобусах.

«Например, человек ухватился за мобильный телефон или начал крутиться, она подает звуковой сигнал», - отметил министр, сообщает ТАСС.

По его словам, это позволит инспектуру ГИБДД видеть на расстоянии, чем занимается водитель.

Ранее спецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт назвал основными причинами высокой смертности на российских дорогах необразованность, алкоголь и безнаказанность. Посланник отметил необходимость бороться с пьянством за рулем, прежде всего, при помощи образовательных мер начиная со школы.

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