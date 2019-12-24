«Яндекс» будет оценивать платежеспособность россиян

Компания «Яндекс» и два крупнейших российских бюро кредитных историй — ОКБ и «Эквифакс» — запустили проект по оценке кредитоспособности заемщиков.

Совместный проект называется «Интернет-скоринг бюро», для оценки платежеспособности партнеры «смешивают» скоринг. «Яндекс» передаёт уже готовую оценку на основе проанализированных данных потенциального заемщика. При этом оценка «носит только рекомендательный характер», подчеркнули в «Яндексе». Причём компания никак не сможет воспользоваться данными анализируемого человека, используется лишь телефон и электронная почта, на основе которых проводится исследование.

Для оценки платежеспособности партнеры будут смешивать скоринговые баллы физических лиц и предоставлять банку. Эти данные повышают возможности кредитных учреждений оценивать потенциальных заемщиков, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что доля кредитов, которые россияне берут для погашения старых, в текущем году снизилась на 1,9 процентного пункта — с 13,7% до 11,8%.

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