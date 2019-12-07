Россияне стали брать меньше кредитов на погашение кредитов

Доля кредитов, которые россияне берут для погашения старых, в текущем году снизилась на 1,9 процентного пункта — с 13,7% до 11,8%.

Гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин объяснил это тем, что разница в процентных ставках между ранее и вновь полученными кредитами не была настолько значимой, как в период 2016-2018 годов.

«Средняя доля потребительских кредитов, которые отправляются на рефинансирование ранее полученных кредитов, в 2019 году снизилась с 13,7% до 11,8% <...> Учитывая новости о снижении банками как минимум номинальных процентных ставок по кредитам в третьем-четвертом кварталах 2019 года, можно ожидать некоторого роста доли кредитов, направляемых на рефинансирование в ближайшей перспективе»,— сказал Лагуткин «РИА Новости».

Кроме того, по данным Объединенного кредитного бюро, россияне в третьем квартале 2019 года рефинансировали только 22 тысяч ипотечных кредитов, что в 2,4 раза меньше аналогичного периода прошлого года.

Также снизились денежные объемы рефинансируемой ипотеки в 2,2 раза за год и составили по итогам третьего квартала 46,9 млрд рублей.

Ранее Сбербанк запустил программу дешевой ипотеки для военнослужащих.

Читайте нас в мобильном приложении