Сбербанк запускает программу дешевой ипотеки для военных
6 декабря Сбербанк запускает программу «Военная ипотека», которая позволит военнослужащим приобрести жилье по сниженной до 8,8% годовых ставке. Это на 0,4 процентного пункта ниже средней.
Как уточнила пресс-служба банка, программа позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.
Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2 миллионов 629 000 руб, передают «Ведомости».
Отметим, что по данным на 2 декабря средняя ипотечная ставка у 15 крупнейших банков России составила 8,96%. Это значит, что 12 их них снизили ставки на ипотечные продукты в течение ноября.
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!