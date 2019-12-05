Сбербанк запускает программу дешевой ипотеки для военных

6 декабря Сбербанк запускает программу «Военная ипотека», которая позволит военнослужащим приобрести жилье по сниженной до 8,8% годовых ставке. Это на 0,4 процентного пункта ниже средней.

Как уточнила пресс-служба банка, программа позволяет приобрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке, жилой дом с землей или таун-хаус.

Максимальная сумма ипотечного кредита увеличена до 2 миллионов 629 000 руб, передают «Ведомости».

Отметим, что по данным на 2 декабря средняя ипотечная ставка у 15 крупнейших банков России составила 8,96%. Это значит, что 12 их них снизили ставки на ипотечные продукты в течение ноября.

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