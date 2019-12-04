Ипотечные ставки крупнейших банков упали ниже 9%

По данным на 2 декабря средняя ипотечная ставка у 15 крупнейших банков России составила 8,96%. Это значит, что 12 их них снизили ставки на ипотечные продукты в течение ноября.

Соответствующие данные мониторинга получили Дом.РФ совместно с Frank Research Group (FRG). Исследователи связывали такую динамику со снижением уровня фактической и ожидаемой инфляции, стоимости фондирования и ключевой ставки ЦБ.

При этом, как отмечается, потенциал снижения ставок еще не исчерпан. По итогам I квартала 2020 года ставки приблизятся к 8,7%, передают «Ведомости».

Ранее доля кредитов населению в совокупном портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%. Это является максимумом с начала текущего года.

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