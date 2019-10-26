Банки рекордно нарастили выдачу кредитов россиянам

Доля кредитов населению в совокупном портфеле крупнейших банков России в сентябре достигла 25,8%. Это является максимумом с начала текущего года.

«Рост потребительского кредитования, по нашим оценкам, произошел у каждого второго банка из числа 50 крупнейших. Наибольшие темпы роста (выше среднемесячных по сектору) отмечены как у универсальных, так и у специализированных финансовых институтов: «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк, Почта Банк, «Тинькофф», Газпромбанк»,— заявил президент Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков РБК.

Рекорды по выдаче розничных кредитов с учетом ипотеки поставили Сбербанк и Газпромбанк.

Почта Банк, Альфа-банк, Росбанк, «Открытие», «Хоум Кредит», ОТП-банк и МТС-банк выдали рекордный объем ссуд в августе или июле.

Ранее российским банкам решили законодательно запретить навязывать дополнительные услуги клиентам при оформлении кредитов.