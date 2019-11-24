На Ямале совершил жесткую посадку Ми-8 с пассажирами

На Ямале вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту во время происшествия находилось 20 пассажиров и 3 члена экипажа, никто из них не пострадал.

По данным телеграм-канала 112, вертолёт должен был вылететь по маршруту «Ново-Портовское месторождение - Новый Уренгой». Однако сразу после взлета у воздушного судна возникли неполадки, командир принял решение об аварийной посадке.

В результате машина получила повреждение хвостовой балки, также частично разрушились шасси.

Ранее второй пилот пассажирского самолета, почувствовавший себя плохо в небе, скончался после экстренной посадки в Ростове-на-Дону.

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