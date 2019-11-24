Почувствовавший себя плохо пилот посадил лайнер и умер

Одному из пилотов, выполняющих рейс Москва – Анапа, стало плохо в воздухе. После того, как лайнер экстренно приземлился в Ростове-на-Дону, мужчина умер.

Как сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники, речь идет о втором пилоте, а не о командире воздушного судна. Инцидент произошел на борту самолета «Аэрофлота».

Скончавшемуся пилоту было 49 лет, причина его смерти не называется. Сейчас Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

Экстренно севший самолет готовится к вылету в Анапу.

Ранее очевидцы засняли в небе над Лос-Анджелесом горящий пассажирский Boeing.

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