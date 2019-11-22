В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing
Пассажирский лайнер авиакомпании Philippine Airlines пролетел в небе над Лос-Анджелесом с горящим двигателем.
Boeing 777 вылетел из аэропорта города в Манилу. После взлета у него загорелся агрегат. Пламя и дым можно было наблюдать с земли. Жители Лос-Анджелеса засняли происходящее на видео.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщают «Известия».
Напомним, в октябре Airbus А321 компании «Аэрофлот» экстренно вернулся в «Шереметьево» после отказа правого двигателя. Самолет направлялся в Лондон.
Как сообщают в экстренным службах, на борту лайнера находились 112 пассажиров и 7 членов экипажа.
Посадка прошло благополучно, никто из них не пострадал, передает РИА «Новости».
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