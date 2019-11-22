В небе над Лос-Анджелесом пролетел горящий Boeing

Пассажирский лайнер авиакомпании Philippine Airlines пролетел в небе над Лос-Анджелесом с горящим двигателем.

Boeing 777 вылетел из аэропорта города в Манилу. После взлета у него загорелся агрегат. Пламя и дым можно было наблюдать с земли. Жители Лос-Анджелеса засняли происходящее на видео.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщают «Известия».

Напомним, в октябре Airbus А321 компании «Аэрофлот» экстренно вернулся в «Шереметьево» после отказа правого двигателя. Самолет направлялся в Лондон.

Как сообщают в экстренным службах, на борту лайнера находились 112 пассажиров и 7 членов экипажа.

Посадка прошло благополучно, никто из них не пострадал, передает РИА «Новости».

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