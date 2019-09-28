В Якутии столкнулись два теплохода с автомобилями

В Якутии столкнулись два теплохода с автомобилями

Фото: 1sn

На берегу реки Лена в Якутии столкнулись два грузовых теплохода. В результате аварии пострадал один человек.

Инцидент произошел накануне в 22:40 по местному времени. Теплоход «СПН-865» следовал по маршруту Якутск — Нижний Бестях, теплоход «СПН-858» — по маршруту Нижний Бестях — Якутск.

На бортах теплоходов находились автотранспортные средства, уточнили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

Один из работников паромов получил ранения.

По факту случившегося началась проверка, сообщает Znak.

Ранее в Липецкой области столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34.

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Места: Россия
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