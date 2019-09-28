В Якутии столкнулись два теплохода с автомобилями
На берегу реки Лена в Якутии столкнулись два грузовых теплохода. В результате аварии пострадал один человек.
Инцидент произошел накануне в 22:40 по местному времени. Теплоход «СПН-865» следовал по маршруту Якутск — Нижний Бестях, теплоход «СПН-858» — по маршруту Нижний Бестях — Якутск.
На бортах теплоходов находились автотранспортные средства, уточнили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.
Один из работников паромов получил ранения.
По факту случившегося началась проверка, сообщает Znak.
Ранее в Липецкой области столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34.
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