В небе над Липецком столкнулись два бомбордировщика

Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета в Липецкой области.

Из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. В этот момент в двигатель одного из истребителей попали осколки, сообщает РЕН ТВ.

По данным источника телеканала,самолеты удалось посадить, пилоты остались живы.

Оба Су-34 принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.

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