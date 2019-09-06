В небе над Липецком столкнулись два бомбордировщика
Два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись во время тренировочного полета в Липецкой области.
Из-за потери визуального контакта самолеты соприкоснулись в воздухе. Ведущий ударил ведомого концом крыла по кабине, при попытке отвернуть боевые машины столкнулись еще раз. В этот момент в двигатель одного из истребителей попали осколки, сообщает РЕН ТВ.
По данным источника телеканала,самолеты удалось посадить, пилоты остались живы.
Оба Су-34 принадлежат Государственному центру подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России.
Накануне под Саратовом упал военный вертолет Ми-8.
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