Под Саратовом упал военный вертолет Ми-8
Вертолет Ми-8, принадлежащий Министерству обороны России, совершил жесткую посадку в Саратовской области.
Авария произошла после взлета, а при ударе о землю вертолет загорелся, пишет ТАСС.
По предварительным данным, находившийся на борту экипаж не пострадал.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
Накануне были обнаружены тела пилотов рухнувшего 3 сентября штурмовика.
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