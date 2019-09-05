Под Саратовом упал военный вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, принадлежащий Министерству обороны России, совершил жесткую посадку в Саратовской области.

Авария произошла после взлета, а при ударе о землю вертолет загорелся, пишет ТАСС.

По предварительным данным, находившийся на борту экипаж не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Накануне были обнаружены тела пилотов рухнувшего 3 сентября штурмовика.