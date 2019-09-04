Найдены тела пилотов рухнувшего накануне штурмовика

В Ставропольском крае обнаружена тела летчиков разбившегося накануне штурмовика Су-25УБ. Оба пилота погибли на месте аварии.

Как информации «360», мужчины не успели катапультироваться из падающего самолета. Их тела были обнаружены в кабине воздушного судна.

«Комиссией Министерства обороны Российской Федерации, работающей на месте падения самолета Су-25УБ в Ставропольском крае, установлена гибель двух пилотов», — рассказали в Военной прокуратуре.

Авария произошла 3 сентября при выполнении учебно-тренировочного полета. Штурмовик разбился в безлюдном месте, так что на земле никто не пострадал.

Сейчас специалисты Военной прокуратуры Южного военного округа начали проверку по соблюдению летчиками правил полетов.