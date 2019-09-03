В Ставропольском крае ищут пилотов разбившегося штурмовика
В Ставропольском крае при выполнении учебно-тренировочного полета разбился штурмовик Су-25УБ. Оба летчика успели катапультироваться в момент аварии.
Полет выполнялся без боекомплекта. Рухнул самолет в безлюдном месте, так что никто не пострадал. На поиск пилотов отправлен вертолет.
По информации «360», сейчас специалисты Военной прокуратуры Южного военного округа начали проверку по соблюдению летчиками правил полетов.
Назначение штурмовика Су-25 — поддержка сухопутных войск во время боя. Самолет может подниматься на высоту 10 тысяч метров, развивать скорость до 950 км/час и уничтожать малоразмерные подвижные предметы на земле.
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!