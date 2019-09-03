В Ставропольском крае ищут пилотов разбившегося штурмовика

В Ставропольском крае при выполнении учебно-тренировочного полета разбился штурмовик Су-25УБ. Оба летчика успели катапультироваться в момент аварии.

Полет выполнялся без боекомплекта. Рухнул самолет в безлюдном месте, так что никто не пострадал. На поиск пилотов отправлен вертолет.

По информации «360», сейчас специалисты Военной прокуратуры Южного военного округа начали проверку по соблюдению летчиками правил полетов.

Назначение штурмовика Су-25 — поддержка сухопутных войск во время боя. Самолет может подниматься на высоту 10 тысяч метров, развивать скорость до 950 км/час и уничтожать малоразмерные подвижные предметы на земле.