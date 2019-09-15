В Якутии с радаров пропал вертолет с пассажирами

В Оймяконском районе Якутии перестал выходить на связь пилот вертолёта Eurocopter. Кроме него на борту воздушного судна находятся два пассажира.

По предварительной информации, пилот выполнял перелёт по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района — озеро Аяма — ручей Уточан — Усть-Нера.

Известно, что вертолёт принадлежит частной добывающей компании. По маршруту он перевозил заготовленную рыбу.

Сейчас в район рыболовецкой базы в устье реки Уточан для поиска пропавшего судна вылетели вертолеты Eurocopter и Robinson. Оба они принадлежат частным компаниям, передает ИА Regnum.

Ранее в Липецкой области столкнулись два многоцелевых истребителя-бомбардировщика Су-34.