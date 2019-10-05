В Якутии медведь растерзал убившего медведя чиновника
В Якутии бывший депутат государственного собрания Александр Крылов погиб при нападении медведя. Это произошло 4 октября в Оймяконском районе.
Как сообщает «Интефакс», экс-чиновник встретил медведя во время охоты. Живтотное выскочило на дорогу, Крылов выстрелил в него и убил.
Когда мужчина решил подойти к зверю, на него набросился второй медведь, который все это время находился рядом.
Сейчас, как рассказал исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов, тело Крылова на вездеходах доставляют в Томтор.
Ранее МЧС России опубликовало правила поведения для защиты от нападающей собаки. В инструкции ведомство рекомендует спровоцировать животное, а затем бить его в морду.
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