В Якутии медведь растерзал убившего медведя чиновника

В Якутии бывший депутат государственного собрания Александр Крылов погиб при нападении медведя. Это произошло 4 октября в Оймяконском районе.

Как сообщает «Интефакс», экс-чиновник встретил медведя во время охоты. Живтотное выскочило на дорогу, Крылов выстрелил в него и убил.

Когда мужчина решил подойти к зверю, на него набросился второй медведь, который все это время находился рядом.

Сейчас, как рассказал исполняющий обязанности главы Оймяконского района Игорь Водовозов, тело Крылова на вездеходах доставляют в Томтор.

Ранее МЧС России опубликовало правила поведения для защиты от нападающей собаки. В инструкции ведомство рекомендует спровоцировать животное, а затем бить его в морду.