МЧС рекомендует провоцировать агрессивных собак
МЧС России опубликовало правила поведения для защиты от нападающей собаки. В инструкции ведомство рекомендует спровоцировать животное, а затем бить его в морду.
Если на вас бежит разъяренный пес, для начала нужно попробовать твердым голосом подать животному команды «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!».
Если это не сработало, для защиты себя нужно использовать подручные средства, например, зонт. Ударить собаку нужно стараться в одну из болевых точек: пах, язык или нос.
Среди прочего МЧС советует обмотать верхней одеждой руку, спровоцировать собаку на укус и ударить ее по верхней челюсти.
Ранее в округе Гумбольдт в Калифорнии медведь сжег полицейскую машину.
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