В Калифорнии медведь сжег полицейскую машину
В округе Гумбольдт в Калифорнии медведь упал на полицейскую машину, после чего та сгорела.
По информации Sibhet.Новости, в момент происшествия патрульный ехал на очередной вызов. Медведь упал на автомобиль, сорвавшись с обрыва и разбил лобовое стекло. После этого машина вылетела на обочину, перевернулась и загорелась.
Полицейский не получил серьезный ранений и выбрался из машины самостоятельно. Пока к месту происшествия ехали пожарные, автомобиль полностью сгорел, а медведь скрылся с места аварии.
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