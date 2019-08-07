Казанцы пришли в восторг от взрослой львицы на балконе
Прохожие заметили на балконе одной из казанских многоэтажек взрослую львицу. И пришли в полный восторг.
«Вы вообще видите это или нет? Это настоящая львица, которая просто решила выглянуть на балконе в окно. Смотрите, она еще и лапы высунула обе, — говорит оцевидица, снявшая животное на видео.
Однако напомним, ранее Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях. Львы туда тоже попали.
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