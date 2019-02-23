Россиянам запретят держать дома пауков и тигров

Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях, куда уже попали крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие.

Отмечается, что целью постановления правительства Российской Федерации является установление перечня животных, запрещенных к содержанию.

К перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно, передает ТАСС.

Если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.

В отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного, попавшего под запрет.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость В Москве построят Национальный космический центр в виде ракеты

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Загрузка...
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО