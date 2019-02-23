Россиянам запретят держать дома пауков и тигров

Минприроды РФ составило список животных, которых предлагает запретить к содержанию в домашних условиях, куда уже попали крупные кошачьи, пауки, скорпионы и морские млекопитающие.

Отмечается, что целью постановления правительства Российской Федерации является установление перечня животных, запрещенных к содержанию.

К перечню животных, запрещенных к содержанию, отнесут крупных хищных животных (вес которых во взрослом состоянии более 20 кг), включая представителей медвежьих и крупных кошачьих; ядовитых животных, представляющих опасность для человека (ядовитые пауки, скорпионы); а также морских млекопитающих и крупных животных, создать приемлемые условия содержания для которых трудно, передает ТАСС.

Если животные были приобретены до 1 января 2020 года, они могут находиться на содержании владельцев до наступления естественной смерти.

В отдельных случаях могут быть сделаны исключения, в частности, если речь идет о спасении или сохранении здоровья животного, попавшего под запрет.