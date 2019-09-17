Ягудин рассказал о круглосуточной скорой у дома Заворотнюк
Летом у дома актрисы Анастасии Заворотнюк дежурила машина скорой помощи. Об этом сообщил ее друг и фигурист Алексей Ягудин.
«Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила практический каждый день около ее дома», — рассказал именитый фигурист.
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию отметил, что живёт в одном посёлке на протяжении уже нескольких лет с актрисой, пишет Russia Today.
Ранее сотрудник Центра радиохирургии НИИ им. Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак рассказал, что нельзя прооперировать отек мозга актрисы Анастасии Заворотнюк.
Первые сообщения об отёке мозга у актрисы на фоне тяжёлой болезни начали распространяться в СМИ 13 сентября.
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