В WhatsApp появится новая функция

Разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.

Опция уже появилась в бета-версии мессенджера для Android. В тестовой версии функцию можно активировать, например, во вкладках с информацией о контакте.

Через какое время сообщения будут удаляться, сможет выбрать сам пользователь. Это может быть как один час, так и целый год, пишет «РИА Новости».

В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения. Если эти фотографии регулярно удалять это может освободить до 20% места на смартфоне, что заметно повлияет на его качество работы

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