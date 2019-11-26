В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp проводят тестирование новой функции, позволяющей автоматически удалять сообщения пользователя через определенный период времени.
Опция уже появилась в бета-версии мессенджера для Android. В тестовой версии функцию можно активировать, например, во вкладках с информацией о контакте.
Через какое время сообщения будут удаляться, сможет выбрать сам пользователь. Это может быть как один час, так и целый год, пишет «РИА Новости».
В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения. Если эти фотографии регулярно удалять это может освободить до 20% места на смартфоне, что заметно повлияет на его качество работы
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