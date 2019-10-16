Эксперты назвали способ повысить работу смартфона

Чтобы повысить производительность смартфона, нужно удалить из него все лишнее. Пользователи теряют около 20% памяти в устройстве из-за фотографий плохого качества.

Специалисты компании Avast провели исследование, в ходе которого проанализировали анонимные данные около 6 млн пользователей. Была изучена и проанализирована работа смартфонов в 45 странах мира с декабря 2018 года по июнь 2019 года.

Оказалось, что в среднем у каждого пользователя на гаджете хранится 952 снимка, при этом 22% из них имеют плохое качество или повторяющиеся изображения.

В WhatsApp пользователи хранят в среднем 292 изображения. Если эти фотографии регулярно удалять это может освободить до 20% места на смартфоне, что заметно повлияет на его качество работы, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что воздействие излучения телефонов очень опасно для детей. Вред от смартфонов доказали российские ученые в ходе многолетнего исследования.