Ученые выяснили какую опасность для детей таит телефон

Воздействие излучения телефонов очень опасно для детей. Вред от смартфонов доказали российские ученые в ходе многолетнего исследования.

Как рассказали «Известиям» в Институте биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, исследование проводилось в подмосковном лицее № 10. Ученые организовали мониторинг показателей детей, которые пользуются гаджетом.

В результате многолетней работы выяснилось, что у школьников, использующих мобильные телефоны, замедлились слухо - и зрительно-моторные реакции. Также те, кто пользовался телефоном, быстрее переутомлялись, снижалась и их работоспособность.

Ранее в Москве вообще предлагалось запретить использовать телефоны в образовательных учреждениях. Однако позже власти столицы передумали вводить подобную инициативу.