Москва отказалась запрещать телефоны в школе

Школьники продолжат использовать телефоны в образовательных учреждениях. Власти столицы отказались вводить подобный запрет.

По словам представителей московского департамента образования, школьников все же необходимо учить извлекать пользу из телефонов. Тем более, что теперь гаджеты стали неотъемлемой частью жизни любого россиянина, пишет РБК.

Ранее в Рособрнадзоре также исключили запрет на использование телефонов в школах. Однако предложили все же дать рекомендации по использованию смартфонов в образовательных учреждениях.

В июле спикер Совета Федерации предложила подобный запрет. Ее предложение было поддержано в Минпросвещения.