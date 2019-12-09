WADA дисквалифицирует 145 россиян с подозрительными пробами

WADA дисквалифицирует 145 россиян с подозрительными пробами

Фото: Правительство РФ

От участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио в 2020 году отстранены 145 спортсменов из России. Это те, чьи данные изменили в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор. По его словам, речь идет об анализах, взятых с 2012 по 2015 годы.

Имена спортсменов, чьи показатели изменили или удалили, известны. Те, кто не завершил карьеру, будут отстранены от участия в ОИ-2020.

Тейлор отметил, что «чистые» спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях, если докажут свою невиновность. Для них разработают строгие условия, уточняет телеканал «360».

Ранее стало известно, что Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года. Стране запретили подавать заявки на проведение турниров, а чиновникам нельзя присутствовать на международных соревнованиях.

Читайте нас в мобильном приложении

Новости по теме
Подписывайтесь на канал rusplt.ru в Яндекс.Дзен
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!