WADA дисквалифицирует 145 россиян с подозрительными пробами

От участия в Олимпиаде и Паралимпиаде в Токио в 2020 году отстранены 145 спортсменов из России. Это те, чьи данные изменили в базе Московской антидопинговой лаборатории.

Об этом сообщил глава комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тейлор. По его словам, речь идет об анализах, взятых с 2012 по 2015 годы.

Имена спортсменов, чьи показатели изменили или удалили, известны. Те, кто не завершил карьеру, будут отстранены от участия в ОИ-2020.

Тейлор отметил, что «чистые» спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях, если докажут свою невиновность. Для них разработают строгие условия, уточняет телеканал «360».

Ранее стало известно, что Россию отстранили от Олимпиады и чемпионатов мира на 4 года. Стране запретили подавать заявки на проведение турниров, а чиновникам нельзя присутствовать на международных соревнованиях.



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