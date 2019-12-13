Суд взыскал с Албурова и Соболь более 1,5 млн рублей

Симоновский суд Москвы взыскал с юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь и сотрудника ФБК Георгия Албурова 1 561 000 рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги».

В суде представитель компании настаивал, что организация получила убытки из-за несогласованной акции протеста 3 августа.

Как передает «Интерфакс», судья удовлетворила иск к оппозиционерам лишь частично — ГБУ «Автомобильные дороги» требовали 3 022 000 рублей компенсации.

Напомним, 3 августа в сердце столицы состоялась очередная несогласованная с властями акция протеста за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. По данным МВД, во ходе акции были задержаны около 600 человек, по данным «ОВД-инфо» — 1001 человек.

После этого СКР возбудил скандальное дело о массовых беспорядках и о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов.

Ранее за акции 27 июля и 3 августа «Мосгортранс», предприятие «Автомобильные дороги», ресторан «Армения» и метрополитен взыскали с оппозиции более 4,9 млн рублей.

Читайте нас в мобильном приложении