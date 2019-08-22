Метро Москвы подало иск к оппозиции из-за митинга 27 июля

Столичное метро обратилось в суд с иском к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму Илье Яшину, Юлии Галяминой и другим. Ранее в отношении них суды зарегистрировали исковые заявления от «Мосгортранса» и «Автомобильных дорог» - те хотят взыскать с оппозиции 13 млн рублей.

Иск от метрополитена поступил в Коптевский районный суд, уточняет РБК. В числе ответчиков не только Навальный, Яшин и Галямина, но и Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, координатор московского штаба ФБК Олег Степанов и глава отдела расследований фонда Георгий Албуров.

Пока о требованиях, предъявленных к ним, ничего не известно. Претензии, вероятно, связаны с несогласованной акцией 27 июля.

Ранее «Мосгортранс» подал иск на 1,2 млн рублей из-за сбоя маршрутов движения транспорта в связи с перекрытием дорог. «Автомобильные дороги» хотят взыскать с оппозиции более чем 11 млн рублей из-за того, что дорожное покрытие после митинга пришлось убирать и ремонтировать.