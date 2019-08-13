Стала известна реакция Путина на последние митинги в Москве

Президент России Владимир Путин следит за митингами в Москве, но не воспринимает их как нечто из ряда вон выходящее. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в стране ежедневно просходит много событий, которые становятся предметом внимания Путина. При этом президент не должен по каждому поводу высказывать свое мнение, отметил Песков.

Он подчеркнул, что протестные акции идут во всем мире, но это не означает наступление «политического кризиса», пишет РИА Новости.

Комментируя действия полиции и Росгвардии, представитель Кремля отметил, что на митинге в Москве имело место насилие в отношении представителей органов правопорядка. При этом они «выполняли свои обязанности», чтобы пресечь незаконные действия.

Напомним, несогласованные митинги проходили в Москве 14 и 27 июля, а также 3 августа. На акциях были задержаны около 1,7 тыс. человек.